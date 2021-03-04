На разработку проекта тренировочной базы ФК «Ростов» выделено 98 млн рублей

АО Футбульный клуб «Ростов» ищет подрядчика для разработки проекта строительства тренировочной базы клуба, которая будет располагаться в Ростове по адресу ул. Пойменная, 2А. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Стоимость тендера составляет более 98,1 млн руб. Определение подрядчика должно состояться 18 марта. Срок выполнения работ составляет 12 месяцев с даты заключения договора.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен предусмотреть два этапа строительства, а также провести необходимые геодезические, экологические и гидрометеорологические изыскания. Площадь земельного участка, на котором будет располагаться база, составляет 21,1 тыс. га. В проекте на этой территории должны быть предусмотрены семь футбольных полей размером 110 на 76 м с газонным покрытием и одно поле — с искусственным. Также проект должен предусматривать тренировочное поле для вратарей размером 55 на 76 м. Кроме того, в проект должны войти главный и административный корпуса, корпус для детско-юношеских команд, а также административно-бытовой конкурс с гаражом. Кроме того, на базе должны располагаться две трибуны с общей вместимостью 2 тыс. зрителей, три контрольно-пропускных пункта, автостоянки и т. д.

Наталья Шинкарева