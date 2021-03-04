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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2020 году

Банк Уралсиб занял 9-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 2020 году

Итоги года по российскому рынку кредитования МСБ подвело рейтинговое агентство Эксперт РА. Всего в 2020 году Банк Уралсиб выдал клиентам из сегмента МСБ кредиты на сумму 57,8 млрд рублей.

В исследовании приняло участие более 40 кредитных организаций, на которые, по оценкам агентства, приходится около 70% задолженности субъектов МСБ по итогам 2020 года.

Банк Уралсиб активно развивает удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. Банк формирует комплексную экосистему для предпринимателей, включающую широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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