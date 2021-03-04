На Ставрополье смягчают коронавирусные ограничения

В Ставропольском крае отменяют некоторые ограничений, введенные из-за пандемии коронавируса. Как сообщила пресс-служба губернатора края, глава региона Владимир Владимиров уже подписал соответствующее постановление. Согласно этому документу, по согласованию с Роспотребнадзором снят ряд ограничений, действовавших в крае с марта 2020 года.

В частности, при условии соблюдения требований эпидбезопасности снято ограничение по присутствию взрослых на мероприятиях в детских садах.

В полном объеме разрешено начать работу гостиницам. Ранее они могли принимать только тех, кто находился в регионе в служебных командировках.

Снято ограничение по 50-процентной заполняемости залов «при проведении культурных мероприятий, в том числе концертов и театральных постановок», а также по количеству посетителей выставочных залов, музеев, читальных залов библиотек. Без ограничений разрешено работать паркам культуры и отдыха.

Пока еще действует режим самоизоляции для пожилых людей. Он продлен до 18 марта. Действуют и требования соблюдения масочного режима.

По информации властей, ситуация с коронавирусом в крае в настоящий момент выровнялась, фиксируется стабильный рост выздоровевших над числом заболевших коронавирусной инфекцией. На 4 марта, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 120 заболевших опасной инфекцией — 191 пациент снят с медицинского наблюдения «в связи с выздоровлением».

По информации пресс-службы губернатора, в настоящий момент в крае идет активная прививочная кампания. Прививку от коронавируса сделали почти 62 тыс. человек, в том числе 28 тыс. привиты уже вторым компонентом вакцины.

Александра Ларинцева, Пятигорск