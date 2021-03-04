Активист «Стоп БашРТС» провел одиночный пикет возле здания Генпрокуратуры

Активист движения «Стоп БашРТС» Альберт Раматуллин вчера вышел на одиночный пикет в Москве возле здания Генеральной прокуратуры с требованием вмешаться в ситуацию с высокими платежами за отопление в Уфе и других городах Башкирии, следует из его сообщения в «Вконтакте». Он стоял возле здания Генпрокуратуры с плакатом, на котором было написано: «Требуем вмешательства Генпрокуратуры для защиты жителей Башкортостана». Затем, по его словам, он передал в приемную Генпрокуратуры обращения от жителей республики по поводу переплаты за отопление.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, 17 февраля в уфимском ГДК горожане и активисты движения «Стоп БашРТС» встретились с представителями министерства ЖКХ и госкомитета по тарифам республики. Поводом для собрания стали возросшие тарифы за отопление. Активисты потребовали отправить в отставку министра ЖКХ республики Бориса Беляева и снизить тарифы на 40%.

Майя Иванова