Депутат заксобрания Челябинской области задержан по подозрению в коррупции

Силовики задержали депутата законодательного собрания Челябинской области Армана Аракеляна по подозрению в совершении коррупционного преступления. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе УФСБ России по региону. Сотрудники ведомства выявили преступление и осуществляют оперативное сопровождение по делу. Более подробную информацию должны предоставить позже в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Арман Аракелян был избран депутатом законодательного собрания области в сентябре 2020 года от партии КПРФ. Является руководителем дорожно-строительной компании — ООО «Дорстройгрупп».