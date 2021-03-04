В Волгоградской области заработает центр повышения профмастерства педагогов

В Волгоградской области откроется первый центр непрерывного повышения профмастерства педагогов в 2021 году в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, первый центр непрерывного повышения профмастерства педагогов создадут на площадке Волгоградской академии последипломного образования. Занятия начнутся в этом году — первыми курсы пройдут 1,5 тыс. педагогов из Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Урюпинска, Фролово, а также Городищенского, Палласовского, Калачевского, Среднеахтубинского районов. До 2024 года обучение в центре завершат еще 5 тыс. учителей.

Мария Шахрай