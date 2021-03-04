Экс-сотрудника колонии в Удмуртии и его знакомого будут судить за хранение наркотиков

В суд направлено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ), возбужденное в отношении бывшего сотрудника одной из колоний УФСИН по Удмуртии и его знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 19 декабря 2020 года сотрудник колонии и его знакомый приобрели через интернет не менее 1,47 граммов «мефедрона». Употребив часть вещества в машине, обвиняемые поехали по месту жительства одного из них в д. Нижнее Кечево Малопургинского района. По дороге их задержали сотрудники полиции.

В пресс-службе УФСИН России по Удмуртии отметили, что обвиняемых задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками собственной безопасности УФСИН и сотрудников МВД по региону. Сотрудник колонии был уволен.