На Ямале выявили 36 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 36 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 37 251 человек. Из них больше 35 тыс. уже выздоровели, 402 пациента скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 385 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 290 135. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 87 823 больных скончались.

Михаил Мананников