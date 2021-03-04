Прокуратура начала проверку после отравления казанской семьи газом

В Казани прокуратура начала проверку после отравления семьи из четырех человек угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром в квартире одного из домов на улице Краснококшайская. Там угарным газом отравились четыре человека. Это женщина, которую увезли в горбольницу №7, а также мужчина с двумя несовершеннолетними сыновьями. Всех их доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. У обоих несовершеннолетних — отравление угарным газом легкой степени.

Ведомство проверит соблюдение требований законодательства о безопасном использовании газового оборудования. При выявлении нарушений ведомство примет меры прокурорского реагирования.

"Ъ-Казань"