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Еще 87 жителей Тюменской области заразились COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 87 новых случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее количество инфицированных в регионе составило 31 641 человек. Из них более 29 тыс. выздоровели, 298 пациентов скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 385 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 290 135. Более 3,8 млн пациентов выздоровели, 87 823 больных скончались.

Михаил Мананников


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