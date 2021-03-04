В Ставропольском крае бывшего инспектора ГИБДД будут судить за взяточничество

На Ставрополье перед судом предстанет бывший инспектор контрольно-профилактического отдела УГИБДД ГУ МВД России по региону. Правоохранители подозревают его в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый с ноября 2018 года по январь 2019 года получил взятки в сумме 470 тыс. руб. За эти деньги он обеспечивал автомобилям индивидуальных предпринимателей и частных организаций, осуществляющих перевозки, беспрепятственный проезд по дорогам Ставропольского края.

Наталья Шинкарева