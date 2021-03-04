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Subaru анонсировала обновленный XV для России

Компания Subaru анонсировала обновленный кроссовер XV для России, продажи которого начнутся в 2021 году.

Визуально автомобиль отличается новыми бамперами, другими колесными дисками, переработанной решеткой радиатора, но салон модели не изменился. Технические доработки свелись к перенастройке пружин и амортизаторов для большей плавности хода.

Обновленный Subaru XV будет доступен на российском рынке с единственным двигателем — 150-сильный атмосферный 2-литровый бензиновый агрегат в сочетании с вариатором и полным приводом.

В базовую комплектацию модели войдет фирменный комплекс систем активной безопасности EyeSight. Всего будет доступны три комплектации: Safety ES (2,4 млн руб.), Elegance ES (2,5 млн руб.) и Premium ES (2,6 млн руб.). Прием заказов на обновленный Subaur XV в России уже начался.

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