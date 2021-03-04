В Ростовской области было направлено более 879 млн рублей на поддержку казачества в 2020 году

В 2020 году на реализацию программы госпрограммы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ» было выделено 957 млн руб. из областного бюджета. Кроме того, 22,4 млн руб. было направлено из резервного фонда правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства области.

Как сказано в сообщении, деньги были предназначены для укрепления материально-технической базы и капитального ремонта казачьих образовательных учреждений. Также были направлены средства на предотвращение распространения коронавируса. Отмечается, что в 2020 году было проведено благоустройство Новочеркасска — столицы донского казачества.

В 2021 году в рамках госпрограммы на поддержку казачества будет выделено 882 млн руб. из бюджета области.

Наталья Шинкарева