Краевые власти планируют завершить сделку по выкупу биатлонного комплекса «Пермские медведи»

Арбитражный суд Пермского края отказал конкурсному управляющему ООО «В.А. и Ко» Дмитрию Токареву в удовлетворении заявление о признании недействительным договора залога между обществом и ОАО АКБ «Экопромбанк», в рамках которого банк стал залогодержателем имущества, являющегося частью биатлонного комплекса «Пермские медведи». Об этом вчера на заседании краевого правительства сообщила глава минспорта Прикамья Татьяна Чеснокова. «9 марта решение должно вступить в законную силу, и вместе с минимущества мы планируем завершить сделку по выкупу комплекса в собственность края», — рассказала министр.

Напомним, биатлонный комплекс «Пермские медведи» входил в конкурсную массу обанкротившегося в 2014 году ОАО АКБ «Экопромбанк». В октябре 2020 года состоялись торги по продаже комплекса. Единственным участником стало министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, предложившее за комплекс 80 млн руб. В итоге ведомство было признано победителем аукциона. После выкупа «Пермских медведей» краевые власти планируют привести базу в нормативное состояние для дальнейшего использования регионом.

Однако в ноябре 2020 года Дмитрий Токарев обратился в краевой арбитражный суд с требованием признать сделку между ООО «В.А. и Ко» и «Экопромбанком» ничтожной. Господин Токарев просил суд восстановить право собственности ООО «В.А. и Ко» на ряд объектов недвижимости, залогодержателем которых стал банк: детский спортивный лагерь по ул. Спортивной, 22, в Мотовилихинском районе Перми, участок под ним площадью 6,16 тыс. кв. м, а также о расположенном там здании трансформаторной подстанции. Спорный земельный участок является частью биатлонного комплекса «Пермские медведи». Суд наложил обеспечительные меры на спорные объекты и запретил конкурсному управляющему банка совершать действия по их отчуждению, а Росреестру — осуществлять регистрацию перехода прав.

ООО «В.А. и Ко» образовано в 2004 году. Основным учредителем общества был пермский бизнесмен, совладелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин (94,5%). Еще около 5,5% принадлежало его супруге Венере Нелюбиной. 30 августа текущего года общество было признано несостоятельным. Требования компании к господину Нелюбину составляют 43,9 млн руб.