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В 2021 году на участке Тихорецкая — Козырьки обновят 64 км железнодорожных путей

Новые железнодорожные пути протяженностью 64 км планирует построить в 2021 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на участке Тихорецкая — Козырьки в рамках инвестпроекта по модернизации Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Также продолжится техническое оснащение станции «Кореновск», сообщает «Кубань-24» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Как отмечено на сайте РЖД, общий объем инвестиций в обновление инфраструктуры СКЖД составляет около 29 млрд руб. В рамках инвестпроекта проводится реконструкция участка Им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская, обновление линий Таманского полуострова, модернизация устройств электроснабжения, электрификации участков Южного полигона, а также строительство вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций.

Как писал “Ъ-Кубань”, в октябре 2021 года должен был начаться капитальный ремонт путей в двух железнодорожных тоннелях в Туапсинском районе Краснодарского края – Малом и Среднем петлевом. Также запланированы работы по переустройству контактной сети на участке железной дороги на перегоне между станциями Чинары и Чилипси в Туапсинском районе и техническое перевооружение соответствующих тяговых подстанций.

Наталья Решетняк


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