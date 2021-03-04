ПАО «Сбербанк» откроет краевому минфину несколько кредитных линий

В Пермском крае подвели итоги семи аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению региональному бюджету семи возобновляемых кредитных линий. Средства необходимы для покрытия дефицита и погашения долговых обязательств.

Аукционы были объявлены 9 февраля, итоги подвели 1 марта. Победителем аукционов признано ПАО «Сбербанк», которое предоставит краевому бюджету в общей сложности 19 млрд руб. в период с апреля по сентябрь 2021 года. За использование средств краевой бюджет заплатит 278 млн руб.