Саратовский суд рассмотрит дело о сбыте и попытке сбыта фальшивых 110 тыс. рублей

Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины. Он обвиняется в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Одно из преступлений он совершил совместно с 34-летним жителем Саратовской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2020 года совместно со своим знакомым незаконно приобрели в Москве, а затем перевезли в Саратов семь поддельных денежных купюр достоинством 5 тыс. руб., которые они сбыли в салоне связи. Кроме того, злоумышленник в сентябре якобы также сбыл жителям города две поддельные купюры по 5 тыс. руб., организовав их закладку. Еще поддельные 10 тыс. руб. мужчина, предположительно, сбыл сотруднику полиции, который действовал в рамках оперативных мероприятий. В декабре обвиняемый якобы вновь приобрел 11 поддельных денежных купюр достоинством 5 тыс. руб., которые он пытался перевезти в Саратов. Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность, а фальшивые купюры изъяли.

Обвиняемые признали вину. Уголовное дело направили для рассмотрения в Ленинский районный суд города.

Мария Шахрай