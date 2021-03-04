Ростехнадзор предложил угольщикам снизить мощность взрывных работ

Енисейское управление Ростехнадзора провело совещание с представителями угольных предприятий и подрядных организаций, ведущих взрывные работы. Надзорный орган предложил снизить объем одновременно взрываемого взрывчатого вещества.

В перспективе угольщикам предложено перейти на применение жидких взрывчатых веществ.

По данным администрации Абакана в феврале властям поступили многочисленные жалобы граждан на сильный взрыв. Глава города Алексей Лемин обратился в прокуратуру Республики Хакасия и Енисейское управление Ростехнадзора для разъяснений.

Специалисты управления полагают, что сеисмособытие носило природныи характер.

Взрывные работы, проводимые угольщиками ООО «СУЭК-Хакасия» 18 февраля 2021 года зафиксированы в 16:29.

А по данным Алтае-Саянского филиала единои геофизическои службы РАН, очаг землетрясения находился в раионе Изыхских копеи, где в указанное время взрывные работы не велись. Сеисмособытие там произошло позже взрыва на четыре секунды.

Анастасия Вещикова, Красноярск