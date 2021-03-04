Дело экс-топ-менеджеров ФИА-банка направлено на новое рассмотрение

Арбитражный суд Самарской области заново рассмотрит вопрос о привлечении бывших топ-менеджеров ФИА-банка к субсидиарной ответственности. Соответствующее решение принял арбитраж Поволжского округа, отменив решение нижестоящих инстанций. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В июле минувшего года арбитражный суд Самарской области отказался удовлетворять заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей кредитной организации Людмилы Моховой, Елены Шитиковой, Юлианы Густафсон, Ольги Кирюшиной, Александра Шахова и Александра Носорева к субсидиарной ответственности. При этом он нашел основания, чтобы привлечь к ней Максима Морозова, Татьяну Рудаковскую, Евгения Новожилова, Игоря Мухаметшина и Романа Бузаева.

По данным banki.ru, ФИА-банк (лишился лицензии в 2016 году) создан в Саратовской области в 1993 году для обслуживания предприятий системы «Автовазтехобслуживание». Учредителями и первыми акционерами кредитной организации выступали АО «Покровск-Лада», АО «СаратовЛада», АО «Водлад» и АТП1. В 1995 году банк купили бизнесмены Александр Казаков, Анатолий Волошин, Сергей Кочура и Андрей Богданов, тогда же кредитная организация «переехала» в Тольятти Самарской области. Согласно раскрываемой информации, последнее время банк контролировал Александр Носорев (80,002% акций) и известный в банковской среде шведский фонд прямых инвестиций East Capital* (19,998% акций, из которых 15,91% приобретены весной 2008 года примерно за 570 млн руб., исходя из оценки примерно в 2,5 капитала). Александр Носорев в настоящее время является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Георгий Портнов