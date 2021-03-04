Объем продаж легких коммерческих машин в Татарстане упал на 5,3%

Объем продаж легких коммерческих автомобилей в январе 2021 года составил 207 машин, что на 5,3% меньше, чем за год до этого. Исследование провели специалисты агентства «Автостат».

Татарстан занял шестое место среди регионов РФ по объему продаж легких коммерческих автомобилей. Лидером традиционно стала Москва, где продажи новых LCV за январь составили чуть более 1 тыс. машин. Второе место заняло Подмосковье с 584 машинами. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (396 единиц). В пятерку также вошли Свердловская область и Краснодарский край.

Всего в России в первый месяц 2021 года продали 7 тыс. легких коммерческих машин, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"