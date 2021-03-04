ГК «Ростов-Дон» выиграл в финале Кубка России

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» 3 марта победил тольяттинскую «Ладу» и стал победителем Кубка России 2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.

Счет игры открыли ростовчанки. Капитан «Ростов-Дона» за минуту оформила дубль, однако спустя пять минут после начала матча счет был 2:5 в пользу «Лады». «Большую половину тайма «Лада» удерживала преимущество в один-два мяча, в то время как «Ростов-Дон» ошибался в передачах, терял мяч, либо попадал в штангу», - говорится в сообщении. Однако благодаря двум подряд реализованным 7-метровым Крпеж-Шлезак и броску Сень счет сравнялся, и ростовчанки вышли вперед. На перерыв команды ушли при счете 11:10 в пользу ростовской команды.

В начале второго тайма Крпеж-Шлезак смогла реализовать два пенальти. «Ростов-Дону» удавалось вести в счете во второй половине матча. Последний гол матча забила Таженова после паса Вяхиревой. «Ростов-Дон» выиграл у «Лады» со счетом 25:16 и стал обладателем Кубка России в 13-й раз.

Наталья Шинкарева