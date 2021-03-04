НБД-Банк предлагает финансовые инструменты для поддержки МСП

НБД-Банк и Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области (далее — Агентство) сотрудничают с 2009 года. На 01.01.2021 объем действующих кредитов для малого и среднего бизнеса под поручительства составил более 1,1 млрд рублей, а объем действующих поручительств почти 709 млн рублей.

«НБД-Банк оказывает финансовую поддержку широкому спектру отраслей малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием федеральных и региональных льготных программ. При помощи операторов программ государственной поддержки — Агентство, Корпорация МСП НГС, МСП Банк — мы создаем благоприятные условия для подбора оптимального предложения предпринимателям, содействуем развитию благоприятной бизнес-среды в регионах. За долгие годы работы мы вместе с нашими клиентами пережили много сложных ситуаций, и мы понимаем, что в нужное время грамотно проведенная реструктуризация, например, способна спасти бизнес и создать хорошие условия для дальнейшего восстановления и роста. Уверен, накопленный опыт сотрудничества с Агентством будет и в дальнейшем преобразовываться в помощь по развитию малого и среднего бизнеса», — прокомментировал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.

Напомним, Агентство является оператором программ государственной поддержки. Сотрудничество НБД-Банка с Агентством способствует развитию МСП на территории Нижегородской области.

ПАО «НБД-Банк»