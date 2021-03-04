Перевозчик контейнеров из Санкт-Петербурга предложил вложиться в установку комплексов фотовидеофиксации в Прикамье

В Пермском крае планируется установить более 1 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Как рассказал вчера на заседании краевого правительства глава министерства экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуард Соснин, реализовать проект предполагается на условии ГЧП. Инвестором готово выступить ООО «СТМ-Траффик». Сумму инвестиций господин Соснин не озвучил.

По словам министра, заявка ООО «СТМ-Траффик» была рассмотрена на заседании межведомственной комиссии по ГЧП 25 февраля. По итогам обсуждения принято решение о возможности заключить с обществом концессионное соглашение. Сейчас предложение компании находится на рассмотрении в минэкономразвития. Эдуард Соснин отметил, что реализация проекта позволит обеспечить предупреждение административных правонарушений в области дорожного движения, снижение количества ДТП и повышение уровня общественной безопасности.

ООО «СТМ-Траффик» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Гендиректором и единственным владельцем общества является Сергей Чукалин. По информации на сайте компании, «СТМ-Траффик» занимается перевозкой контейнеров из Санкт-Петербурга по РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО в 2019 году составила 103,9 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб.