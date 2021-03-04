«Только дел о саботаже не хватало»

Рост цен на продукты в России в несколько раз превысил европейские показатели — таковы данные аналитического доклада Росстата. По итогам 2020 года продовольствие подорожало более чем на 8%, тогда как в ЕС чуть больше чем на 1%. Что касается нынешнего года, по российским регионам более всего прибавляет в цене курятина, также свыше 8%. Власти видят проблему и принимают меры. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе традиционно опасается перегибов в борьбе с ценами.

Борьба с ценами становится главным политическим трендом. Это приобретает масштабы большой кампании. Население вдруг неожиданно окружили заботой. Самое интересное, что оно об этом особенно не просило. Но, похоже, несущийся поезд уже не остановить: макароны, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, куры и яйца... Но вот перешли к такси — тоже подорожало. Ставки по кредитам не туда плывут, давайте здесь что-нибудь отрегулируем.

Когда это было, чтобы третий человек в государстве — председатель Совета федерации Валентина Матвиенко — вдруг посочувствовала бы мужчинам? Они, оказывается, вынуждены переплачивать за цветы для любимых дам. Спасибо, конечно, только вот не знаешь, радоваться или плакать. Сколько лет это происходит, но именно сейчас наверху заметили недоработку. Действительно, цветочная продукция — особенная, ее заранее не припасешь — завянет. Не в горшках же выращивать, в самом деле. Хотя за годы относительного российского капитализма мы все-таки привыкли к тому, что к празднику цветы обычно дорожают. Спрос рождает предложение. Неприятно, конечно, но раз в год можно и переплатить ради любимых.

Может быть, это связано с предстоящими выборами в Госдуму или же таким образом у нас ударными темпами началось строительство социального государства. Издревле, испокон веков так повелось: если власть начинает вот так агрессивно о тебе заботиться, это не к добру, значит, государству что-то понадобилось.

Народная мудрость гласит: чтобы где-то прибавить, надо где-то убавить. За чей счет банкет?

Как бы с тебя потом и не взяли. Как бы то ни было, каждый день к этой кампании подключаются все новые участники. Вот прокуратура готова разбираться с такси, Совет федерации занимается цветами, депутаты, общественные и другие палаты — макаронами, регуляторы — банками и так далее.

Не будем уже говорить о рыночной экономике, о бизнесе, о подходах к регулированию цен и способах борьбы с бедностью. Хватит. Сейчас на первый план выходит другое: хуже может стать уже не после выборов, а прямо сейчас, в данный момент. Вот, к примеру, остановимся на силовиках. Продукты бульдозерами давили. Теперь же только дел о саботаже не хватало. Не очень хорошие ассоциации. Так можно ликвидировать не только рыночную, но и любую другую экономику в рекордно короткие сроки. К тому же, согласно официальным оценкам, не так уж все плохо у нас с бедностью. Есть смысл с этим согласиться и более не спорить, а то мало ли что. Но в любом случае есть смысл поискать еще какую-нибудь область, чтобы помочь населению.