Компания «Ирвин» поставит в Башкирию 36 упаковок препарата для больных СМА

ГКУ Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Республики Башкортостан по итогам вчерашнего аукциона заключит контракт поставки 36 упаковок препарата для лечения спинально-мышечной атрофии «Нусинерсен» (торговое название лекарства «Спинраза») с ООО «Ирвин» (Люберцы), сообщается на сайте госзакупок. Компания была единственным участником закупки, контракт с ней планируется заключить по начальной стоимости — за 203,49 млн руб.

Лекарство нужно доставить на склад ГУП «Башфармация» на улице Батырской, 39 в Уфе в течение 14 календарных дней с момента заключения контракта.

Как ранее сообщал “Ъ-Уфа”, по итогам трех аукционов ООО «Ирвин» должно поставить минздраву Башкирии в общей сложности 33 упаковки препарата «Нусинерсен» за 186,53 млн руб.

В ноябре 2020 года правительство России включило «Спинразу» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

ООО «Ирвин», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2018 года в Люберцах. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Она принадлежит (через ООО «Фармэко» и ООО «Артпол холдинг») Сергею и Артему Шматко. В 2019 году выручка ООО составила 10,9 млрд руб., чистая прибыль — 73,79 млн руб. В 2020 году компания заключила 3,89 тыс. контрактов на общую сумму 17,37 млрд руб.

Майя Иванова