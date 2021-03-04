В Ярославской области определяют «Экспортера года»

В Ярославской области завершается прием заявок для участия в конкурсе «Экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства региона, сообщили в Центре экспорта Ярославской области. В сообщении отмечается, что участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 10 марта. Затем экспертная комиссия оценит поступившие заявки, а 31 марта пройдет торжественное награждение победителей конкурса.

«Региональный конкурс “Экспортер года” – это возможность поощрить лучшие практики и повысить интерес к развитию внешнеторговых связей среди предприятий сектора. Это особенно важно в условиях, когда бизнес ищет новые пути развития»,— отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Ежегодный конкурс проводится в рамках реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» среди предприятий малого и среднего бизнеса Ярославской области. Главные цели конкурса - выявление и поддержка новых экспортеров региона, признание заслуг действующих производителей, чья продукция достойно конкурирует с иностранными товарами, а также и поддержка и содействие в экспортной активности.

Конкурс проводится по девяти номинациям. Лучшие экспортеры определяются в деревообрабатывающей промышленности, в машиностроении, в АПК, в области высоких технологий, в области химической промышленности, в области e-commerce и в сфере услуг. Также определяются победители в номинациях «Первый экспортный контракт» и

«Прорыв года». Подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://export76.ru/

По данным организаторов, победители конкурса получат ценные награды и подарки. Кроме того, они могут использовать звание «Экспортер года» для продвижения своей продукции и для повышения уровня доверия со стороны потенциальных покупателей и партнеров.

Антон Антонов