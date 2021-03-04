В Волгограде будут судить замначальника колонии за получение взятки

В Волгограде Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника одной из исправительных колоний регионального УФСИН. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР.

По данным следствия, обвиняемый предложил руководителю фирмы, которая поставляет продовольственные товары в колонию, сократить объем продуктов, а их стоимость отдавать ему наличными денежными средствами. Взамен подполковник внутренней службы обещал якобы оказывать содействие в заключении новых госконтрактов и покровительство в их реализации. Коррупционную схему вскрыли весной 2020 года. Замначальника исправительной колонии задержали, предположительно, при получении 35 тыс. руб. «В ходе расследования сотрудники территориального подразделения СКР установили еще два аналогичных эпизода преступной деятельности обвиняемого. Общая сумма полученных им в качестве взяток денежных средств составила около 130 тыс. руб.», — отметили в управлении.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Центрального района города, направили в суд.

Мария Шахрай