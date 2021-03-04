У пациентов с ослабленным иммунитетом коронавирус может сохраняться более полугода

Ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили, что коронавирус в организмах пациентов с ослабленной иммунной системой может сохраняться в течение продолжительного времени и накапливать мутации. Исследование опубликовано на портале medRxiv. У некоторых таких людей инфекция сохранялась более полугода.

«Все большую озабоченность вызывает тот факт, что люди с подавленным иммунитетом, инфицированные SARS-CoV-2, могут служить резервуаром для накопления мутаций и последующего появления новых штаммов, способных уклоняться от иммунных реакций»,— говорится в исследовании.

В исследовании описывается история болезни мужчины в возрасте от 20 до 25 лет, а также мальчика и девочки младше пяти лет. Все пациенты страдали лейкемией, а затем заразились COVID-19.

Так, в организме девочки следы инфекции сохранялись около трех месяцев, а в организмах мужчины и мальчика — более полугода. Мужчина к моменту публикации оставался заразен уже 250 дней. Кроме того, вирус в его организме обрел несколько мутаций.

Статья ученых не проходила рецензирование независимых экспертов и не проверялась редакторами научных журналов.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 115 млн человек. Умерли 2,5 млн, вылечились — 65,1 млн.