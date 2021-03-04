Стоимость имущества ООО «Со­чи-Плаза» увеличилась до 2,3 млрд руб. Сообщение размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

10 февраля “Ъ-Кубань” сообщал, что конкурсный управляющий банкрота Валентин Чунин опубликовал отчет об оценке активов компании, стоимость которых составила 2,2 млрд руб.

Однако 26 февраля АО «НЭО Центр» попросил считать недействительным опубликованный документ в связи с обнаружением технических ошибок. 3 марта конкурсный управляющий ООО «Сочи-Плаза» разместил актуальную версию отчета.

Напомним, компания-банкрот занималась реконструкцией бывшей гостиницы «Москва» в Сочи. После завершения на ее месте должен был быть построен гостинично-торговый комплекс «Сочи-Плаза». Площадь объекта— 48 тыс. кв. м, на которых планировалось разместить 340 номеров, 128 апартаментов, торгово-развлекательный центр (18,3 тыс. кв. м) и прочее. Инвестиции в проект оценивались в 3 млрд руб. Объект планировалось открыть к ноябрю 2013 года, в преддверие Олимпийских игр, под брендом Courtyard by Marriott, но строительство так и не завершилось.

Наталья Решетняк