Мэр Ярославля поблагодарил за помощь в уборке города «Единую Россию»

Ярославль столкнулся с серьезными трудностями в конце минувшей недели, когда на город сначала обрушился снегопад, а затем прошел ледяной дождь, сообщил мэр Ярославля Владимир Волков на своей странице в Facebook. Глава города отметил, что справится с последствиями непогоды «Горзеленхозстрою» помогали предприятия региона и города, которые по просьбе губернатора Дмитрия Миронова выделили спецтехнику для очистки улиц Ярославля.

Мэр выразил благодарность тем, кто помогал в уборке города.

«Благодарю всех, кто в трудную минуту помог городу, в том числе и депутатов партии “Единая Россия”, которые принимали активное участие в уборке. Работа продолжается, поэтому приглашаю депутатов и других партий включиться в процесс, а не хайповать»,— написал господин Волков.

Накануне вопросы содержания улично-дорожной сети обсуждались ярославским муниципалитетом на пленарном заседании. Во время обсуждения некоторые депутаты подвергли жесткой критике мэрию за организацию зимней уборки города.

Выступавший с докладом на заседании муниципалитета заместитель начальника полиции УМВД по Ярославской области Михаил Бугрецов также отметил, что в Ярославле с начала 2021 года в пять раз по сравнению с прошлым годом увеличилось число ДТП, произошедших из-за плохого состояния дорог. Он сообщил, что за два первых месяца 2021 года в Ярославле произошло 458 таких ДТП. За весь 2020 год было зарегистрировано 287 ДТП, причиной которых стало состояние дорог.

Антон Антонов