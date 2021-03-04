COVID-19 диагностировали еще у 103 жителей ХМАО

За минувшие сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ЯНАО) было зарегистрировано 103 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией и еще два летальных исхода.

По данным регионального оперативного штаба, случаи были выявлены в 19 муниципалитетах. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Сургуте (25) и Ханты-Мансийске (14). На момент выявления у 76 человек были симптомы ОРВИ, у 23 диагностирована пневмония, еще четыре югорчанина переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, с начала пандемии в ХМАО было зафиксировано 51 875 случаев COVID-19. Более 49,8 тыс. пациентов выздоровели. В тяжелом состоянии продолжают находиться 63 больных, в том числе 30 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От инфекции за весь период умерли 756 человек.