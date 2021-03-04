В Омске детского врача осудили за взятки с родителей пациентов

Советский райсуд Омска рассмотрел дело заведующего хирургическим отделением детской клинической больницы №3 и признал его виновным во взятках (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), рассказала Лариса Болдинова — старший помощник руководителя управления СКР по Омской области. По данным следствия, в 2018-2019 года завотделением получал от родителей пациентов взятки за продвижение в очереди на бесплатные операции. Денежные средства переводились на счет врача в банке, привязанный к номеру его телефона. В общей сложности, подсчитали правоохранители, медработник получил 180 тыс. руб. Завотделением вину не признал, однако вернул родителям пациентов деньги.

В среду по делу вынесли приговор. Врачу присудили штраф в размере 120 тыс. руб. Кроме того, в течение двух лет он не может занимать руководящие должности.

Илья Николаев