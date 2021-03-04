Сотрудники УФССП отчитались об изъятии 40 пачек контрафактных сигарет

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю конфисковали у предпринимателя из Чернушки контрафактные сигареты. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Ранее предприниматель продавал сигареты без акцизных марок на местном рынке. В отношении него был составлен протокол об административном нарушении. Суд оштрафовал его на 10 тыс. руб. и постановил уничтожить сигареты. Приставы передали изъятые 40 пачек сигарет для уничтожения в территориальное управление Росимущества.