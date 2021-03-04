Ярославская область экспортировала вяленую рыбу на $303 тысячи

За 2020 год Ярославская область экспортировала вяленую рыбу на общую сумму $303 тыс., сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. Объем экспорта вяленной рыбы вырос на 30% по сравнению с 2019 годом. По данным департамента, основной объем этого вида продукции поставляется в республику Беларусь

В департаменте отметили, что в 2021 году планируется увеличить экспорт рыбы в два раза, а также, экспортировать не только вяленую, но и копченую рыбу.

Всего в 2020 году агросектор Ярославской области экспортировал продукции на $13,9 млн. На 2021 год план по экспорту для Ярославской области, установленный Минсельхозом РФ, составляет $12,5 млн.

Дарья Сабаева