РБК: Путин назначил первого замдиректора ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к ведомству.

Один из собеседников издания пояснил, что господин Путин подписал указ о назначении 24 февраля. Тогда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента.

До назначения господин Королев руководил Службой экономической безопасности (СЭБ). Временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов, добавил источник РБК.