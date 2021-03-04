В Сочи на рынке произошел пожар площадью 400 квадратных метров

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на рынке, расположенном на улице Голубые Дали в Адлере. Площадь возгорания составила 400 кв. м, сообщили утром 4 марта в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Известно, что по данному адресу расположен универсальный рынок «Понтос».

По оперативным данным, сообщение о пожаре поступило в 2:27. Прибывшие спустя десять минут подразделения Сочинского ПСГ установили, что происходит горение на торговой площади. Объявлен второй ранг пожара.

В 3:31 удалось ликвидировать открытое горение. На месте работали в общей сложности 52 человека, 16 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 14 февраля 2021 года в Адлерском районе Сочи произошел пожар в торговом центре «Мзымта». Его площадь составила 800 кв. м.

Наталья Решетняк