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Краснодар. Кубань, Адыгея

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В Сочи на рынке произошел пожар площадью 400 квадратных метров

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на рынке, расположенном на улице Голубые Дали  в Адлере.  Площадь возгорания составила 400 кв. м, сообщили утром 4 марта в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Известно, что по данному адресу расположен универсальный рынок «Понтос».

По оперативным данным, сообщение о пожаре поступило в 2:27. Прибывшие спустя десять минут  подразделения Сочинского ПСГ установили, что происходит горение на торговой площади. Объявлен второй ранг пожара.

В 3:31 удалось ликвидировать открытое горение. На месте работали  в общей сложности 52 человека, 16 единиц техники. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 14 февраля 2021 года в Адлерском районе Сочи произошел пожар в торговом центре «Мзымта». Его площадь составила 800 кв. м.

Наталья Решетняк


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