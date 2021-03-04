Парламент Республики Алтай досрочно прекратил полномочия спикера

Депутаты Эл-Курултай Республики Алтай досрочно прекратили полномочия депутата и председателя парламента Владимира Тюлентина, скончавшегося в прошлом году.

«Мандатная комиссия единогласно приняла решение рекомендовать парламенту прекратить полномочия в связи с его смертью. Досрочно прекратить и полномочия депутата, и председателя. Как бы ни прискорбно это было, мы вынуждены принять такие решения»,— сказал вице-спикер Герман Чепкин.

«За» проголосовали 39 присутствующих. Сегодня же на сессии депутаты будут избирать нового спикера. Известно, что фракция «Единая Россия» планирует выдвинуть кандидатом на этот пост главу комитет по экономической, финансовой и налоговой политике Артура Кохоева.

Владимир Тюлентин скончался в декабре 2020 года на 66 году жизни. Шестью месяцами ранее он переболел коронавирусом. Возглавлял парламент с 2016 года, был депутатом четырех созывов, выдвигался от партии «Единая Россия».

Юлия Сасевич