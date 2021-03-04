Краевой суд признал законным отвод защитника обвиняемого по делу о мошенничестве при строительстве зоопарка

Адвокат Александр Кичев не смог обжаловать решение суда, касающееся расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве зоопарка. В его рамках господин Кичев осуществлял защиту обвиняемого Виталия Габова, который на момент предполагаемого преступления был ведущим инженером управления капстроительства по Пермскому краю.

В декабре прошлого года следователь ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю вынес постановление об отводе Александра Кичева от участия в производстве по этому делу. Как следует из документов суда, это решение было мотивировано тем, что господин Кичев оказывал услуги субподрядчику строительства ООО «Фирма СТУЗ» в лице ее руководителя Вадима Рыжкова и финансового директора Артема Юрьева. В итоге господин Юрьев скрылся в США и был объявлен в розыск, а господин Рыжков стал по делу свидетелем обвинения. Следствие пришло к выводу, что интересы Виталия Габова противоречат интересам Вадима Рыжкова, и на основании этого было вынесено решение об отводе.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю в августе 2019 года. Помимо Артема Юрьева и Виталия Габова обвиняемыми по нему проходят бывший руководитель УКС Дмитрий Левинский.

В своей жалобе господин Кичев ссылался на то, что консультационные услуги он оказывал обществу именно как юрлицу, причем делал это в 2019 году, а с господином Габовым он начал работать в сентябре 2020 года. При этом с господами Юрьевым и Рыжковым он в договорных отношениях никогда не состоял. Таким образом постановлением следователя и суда первой инстанции было нарушено право на защиту. В итоге краевой суд подтвердил позицию первой инстанции.