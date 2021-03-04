Начинается суд на бизнесменом Анатолием Быковым, обвиняемым в организации заказного убийства

Сегодня в Свердловском райсуде Красноярска начинается рассмотрение уголовного дела в отношении известного предпринимателя Анатолия Быкова. Как рассказала старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова, на следствии обвиняемый заявил ходатайство о разбирательстве дела с участием присяжных заседателей, это прошение будет рассмотрено сегодня в ходе предварительных слушаний.

По материалам дела, расследованием которого занимался СКР, в 1994 года между Анатолием Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы Александром Наумовым произошел конфликт из-за распределения доходов от совместного бизнеса.

После возникших разногласий произошел взрыв автомобиля, в котором находился Анатолий Быков.

Бизнесмен расценил это как покушение со стороны Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко, и якобы решил их устранить. Убийство, говорится в деле, он поручил криминальному «авторитету» Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды — Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. 24 июля 1994 года они выполнили «заказ».

В последующем один из исполнителей этого убийства — Сергей Бакуров — был приговорен к пожизненному лишению свободы. Второй предполагаемый киллер, Владимир Чучков, находится в розыске по линии Интерпола.

Шефу бригады киллеров Владимиру Татаренкову, экстрадиции которого из Греции российские правоохранители ждали больше десяти лет, назначили 13,5 года. В мае 2020 года красноярские силовики задержали предполагаемого заказчика убийства Анатолия Быкова. Сам бизнесмен вину отрицает.

Илья Николаев