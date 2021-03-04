Премьер-министр РФ в Новосибирске посетит ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 4 марта совершит рабочую поездку в Республику Тыва. Там он проведет встречу с главой региона Шолбан Кара-оолом и посетит строящуюся общеобразовательную школу, а также терапевтический корпус Республиканской больницы №1.

В поездке принимают участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

В настоящее время в Кызыле в республиканском правительстве проходит совещание с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и врачами региона.



В этот же день господин Мишустин приедет в Новосибирск, где осмотрит логистический почтовый центр.

5 марта, как сообщается на сайте правительства РФ, он проведет встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и посетит ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», Институт ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет.

Оксана Павлова