Кубань по итогам 2020 года вновь оказалась в «красной зоне» свободы интернета

Команда «Сетевые свободы» (проект правозащитной группы «Агора») представила доклад о состоянии свободы интернета по итогам 2020 года. Краснодарский край вновь включен в «красную зону». Как отмечают правозащитники, регион не покидает эту позицию с 2015 года.

Отмечается, что доклад основан на данных постоянного мониторинга ситуации, который впервые доверили искусственному интеллекту, в автоматическом режиме отслеживающему появление в открытых источниках сообщений об ограничении свободы интернета.

«В 2020 году мы зафиксировали 275 532 отдельных случая вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (272 487), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям», - говорится в докладе.

Почти на треть увеличилось число субъектов Федерации, в которых пользователи сталкиваются с серьезным давлением — в 2020 году в «красной зоне» оказалось 58 регионов (в 2019 году было 43).

Наталья Решетняк