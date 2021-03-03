«Локомотив» победил «Йокерит» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ

3 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» провел первый матч первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финской командой «Йокерит». Встреча на льду «Арены 2000» завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

Первые два периода матча прошли в напряженной борьбе и закончились безрезультатно. Ярославцы открыли счет на 6-й минуте третьего периода. После броска Теему Пулккинена шайбу в ворота финской команды добил Максим Осипов. Этот гол оказался единственным в матче. Вратарь «Локомотива» Эдвард Паскуале за время игры отразил 29 бросков, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

После победы в стартовом матче «Локомотив» повел в серии плей-офф со счетом 1:0. Серия будет проходить до четырех побед. Все матчи пройдут в Ярославле. Такое решение принял финский клуб, чтобы в условиях пандемии коронавируса избежать дополнительных поездок и пересечений границ. Следующие игры серии пройдут 5, 7 и 9 марта.

Напомним, в прошлом сезоне именно «Йокерит» выбил ярославский клуб из розыгрыша Кубка Гагарина. Финская команда победила железнодорожников в первом раунде плей-офф с общим счетом по матчам 4:2.

Антон Антонов