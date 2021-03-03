В Нью-Йорке арестован бизнесмен из Новороссийска Юрий Моша по подозрению в мошенничестве и обмане США

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Предприниматель из Новороссийска Юрий Моша арестован в Нью-Йорке по подозрению в иммиграционном мошенничестве и обмане США, сообщается на сайте прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Вместе с ним арестованы еще восемь выходцев из стран бывшего СССР, которых считают участниками одной мошеннической схемы.

Следствие полагает, что подозреваемые помогали получать политическое убежище и статус беженца гражданам России и стран СНГ, не имевшим на это законного права, в том числе на основе дискриминации по сексуальной ориентации.

«Страх насилия и преследований, будь то на основании расы, религии или сексуальной ориентации, является повседневной реальностью для слишком многих людей во всем мире. Использовать страхи жертв преследований и извлекать из них выгоду цинично; делать это с помощью лжи и ради денег - это мошенничество», - заявил прокурор США Одри Штраус.

Известно, что в 2011 году Юрий Моша иммигрировал в США на постоянное место жительства. В Нью-Йорке основал компанию «Русская Америка» (Russian America Inc.), а позже, в 2017 году появился на свет проект «Второй Паспорт». Компания оказывает широкий спектр иммиграционных и визовых услуг.

Наталья Решетняк