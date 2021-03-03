Во время лыжного марафона из Ярославля в Демино пустят рейсовый автобус

На время проведения Деминского лыжного марафона из Ярославля в центр лыжного спорта «Демино» в Рыбинском районе будет ходить рейсовый автобус, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. 14-й международный Деминский лыжный марафон Worldloppet будет проходить в ЦЛС «Демино» 6 и 7 марта.

Рейсовый автобус №510 Ярославль-Главный – ЦЛС «Демино» будет отходить из Ярославля в 7:00 и 7:30, а обратно – в 16:00 и 16:30. По расписанию время в пути составляет 1,5 часа. Для пассажиров действуют льготы по оплате проезда.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в программе соревнований золотая гонка на 50 км свободным стилем. В программе также Baby-марафон, которым откроются соревнования 6 марта. 7 марта пройдут гонки на 2, 5 и 10 км. Гонка Worldloppet на дистанцию 25 километров классическим стилем 7 марта закроет соревнования.

Для участия в Деминском марафоне уже зарегистрировались более 3,5 тыс. спортсменов из 58 российских регионов и из шести стран. Среди участников будут и известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Дарья Сабаева