Край демографии

Нижегородское правительство, депутаты и эксперты обсудили демографическую ситуацию в Нижегородской области. За год скончалось 55 тыс. нижегородцев, а родилось почти вдвое меньше — 27,8 тыс. В правительстве говорят, что региону, в том числе за счет нацпроекта «Демография», удалось снизить темпы падения рождаемости, увеличить число рожденных вторых и третьих детей, а нижегородки стали реже делать аборты. Эксперты отмечают, что население региона не столько вымирает, сколько уезжает за пределы области, как правило в Москву, которая находится в четырех часах езды. Они полагают, что исправить ситуацию можно за счет улучшения экономической ситуации, социальных, рабочих и жилищных условий.



На площадке законодательного собрания Нижегородской области в среду депутаты, члены областного правительства и эксперты обсудили демографическую ситуацию в регионе. В 2020 году, по данным Росстата, смертность возросла на 18,5%, до 17,3 случая на тысячу населения. За год скончались 55 тыс. жителей — на 17,4% больше, чем годом ранее. Рождаемость в регионе за год, по данным Росстата, сократилась на 4,4% — на свет появились 27,8 тыс. младенцев. Подобная ситуация наблюдается по всей России: по официальной статистике, население страны за год уменьшилось на 2,1 млн человек, до 146,2 млн человек, смертность выросла на 18%, и такие темпы стали рекордными за последние 15 лет.

Зампред законодательного собрания Владислав Егоров отметил, что «негативным катализатором этих процессов стала пандемия коронавируса». «Но жертвы пандемии составляют всего четверть от прироста смертности. Кроме субъектов ПФО можно брать и общероссийский рейтинг, но в целом Нижегородская область оказалась среди лидеров. Причем эта тенденция сохраняется уже несколько лет. Меняются абсолютные цифры, но не меняется тенденция», — считает Владислав Егоров.

Министр соцполитики Нижегородской области Юрий Хабров парировал, что темпы падения рождаемости замедлились: если в 2019 году в Нижегородской области показатель составлял 10,3% в годовом выражении, то в 2020 году сократился до 3,5%. «За несколько лет темп падения сократился втрое», — подчеркнул министр. Положительной тенденцией он назвал то, что семьи чаще решаются на рождение вторых и третьих детей: в прошлом году показатель превысил 21%, впервые с 2007 года. За последние шесть лет число родившихся вторых детей превышает число первенцев, добавил господин Хабров.

Тенденцию большей рождаемости вторых и третьих детей отмечает также председатель Ассоциации многодетных семей Нижегородской области Татьяна Мальцева. По ее словам, сегодня в регионе насчитывается 27 тыс. таких семей, что втрое больше, чем в 2015-м. «При этом у нас много одиноких многодетных матерей. Я не слышала, чтобы такой статус был в других регионах», — указала госпожа Мальцева. Она отметила, что многие семьи начинают рожать детей ради выплаты материнского капитала, хотя непосредственно до новорожденных эти деньги зачастую не доходят, а малоимущие семьи и семьи с детьми-инвалидами вынуждены долго доказывать свое материальное положение и отчитываться за каждую копейку, чтобы добиться выплат, тогда как маткапитал получить проще. Эти вопросы необходимо регулировать и снижать бюрократию, считает Татьяна Мальцева.

Юрий Хабаров напомнил, что сократить убыль населения и поднять рождаемость государство пытается с помощью нацпроекта «Демография». Семьи с детьми, живущие в регионе, получают в общей сложности 24 вида социальных выплат, на которые в 2021 году предусмотрено 13 млрд руб., половина этих средств заложена в областном бюджете. В их числе материнский капитал, региональные пособия на третьего ребенка и следующих новорожденных, курсы повышения квалификации для матерей в декрете, поддержка малоимущих семей, пилотный проект по снижению бедности населения за счет социальных контрактов и другие меры.

Замминистра здравоохранения региона Галина Карпова рассказала, что в Нижегородской области постепенно уменьшается число абортов: если в 2019 году врачи провели 4,3 тыс. таких операций — на 6,4% меньше, чем в 2018 году, то в 2020 году — 2 тыс. — на 35% меньше. При этом ежегодно увеличивается число экстракорпоральных оплодотворений (ЭКО) за счет средств ОМС: в 2020 году клиники и больницы провели 1,6 тыс. таких процедур стоимостью 167 млн руб., эффективность оценена в 28%. В бюджете этого года на процедуры ЭКО предусмотрено 179 млн руб.

По оценке Юрия Хаброва, демографическая политика проводится в условиях негативных изменений возрастной структуры населения. «В активном репродуктивном возрасте находится поколение 1990-х годов рождения. На 6% сократилось число женщин фертильного возраста. Демографическая ситуация в области является типичной для центральных регионов России», — говорит министр. Также основными причинами низкой рождаемости он назвал невысокий доход населения, а также удорожание воспитания и обучения детей: «Такие условия жизни нижегородцы считают неблагоприятными для рождения детей, а у молодого поколения повышенный уровень притязаний. Рождение детей переносят на более поздние сроки, выбирая сначала жилье и карьеру. Разваливаются семьи». Поэтому Юрий Хабров считает, что нацпроект способен лишь косвенно повлиять на демографию, прежде всего следует укреплять экономику и институт семьи, создавать новые рабочие места для привлечения мигрантов.

С ним солидарен доктор социологических наук Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин. По его подсчетам, с конца 1990-х годов регион потерял 477 тыс. человек. «Важно обратить внимание, что речь идет не только о превышении смертности над рождаемостью. Огромный вклад в динамику вносит отрицательное миграционное сальдо в Нижегородской области. Мы активнее уезжаем, нежели вымираем. Три с половиной часа на поезде, час на самолете — и нижегородец уже москвич. Это тоже нужно учитывать, пытаясь решать демографическую проблему», — уверен господин Судьин. Ученый говорит, что в структуре населения региона больше всего людей в возрасте 30–34 и 35–39 лет, а детей «сытых нулевых» значительно меньше. «Дети представляются объектом долгосрочных и весьма рискованных инвестиций: что из них получится, большой вопрос. Здесь важен статус женщины, которая, рожая ребенка, выпадает из карьеры и процесса самосовершенствования. Немалую роль играет пропаганда. Когда всем объясняют, что вокруг одни враги и никто нас не любит на политической арене, это не создает никакого хорошего фона для рождаемости», — подытожил господин Судьин.

Владимир Зубарев