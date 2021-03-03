«Карта, которая подстроится под своего держателя» Начальник департамента карточных продуктов и услуг Газпромбанка Дмитрий Лепехин — в программе «Деньги и биржи: Личный счет»

Что такое самонаводящийся кешбэк? Каких клиентов сможет заинтересовать «Удобная карта» от Газпромбанка? В чем плюсы и удобства этого продукта? Эти и другие вопросы обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов в рамках программы «Деньги и биржи: Личный счет» обсудил с начальником департамента карточных продуктов и услуг Газпромбанка Дмитрий Лепехин.

«У нашей карты не аналогов на рынке, потому что только мы предлагаем возможность автоматического продления периода беспроцентного пользования кредитными средствами до 180 дней. Как это работает? Как только пользователь карты совершает крупную покупку или несколько покупок на большую сумму, по итогам платежного периода наша “Удобная карта” автоматически продлит срок с трех месяцев до полугода. Газпромбанк очень активно развивает свою линейку карточных продуктов и давно предлагает своим клиентам кредитную карту с самонаводящимся кешбэком. Там работает принцип, где конкретный клиент тратит больше, там и повышенная категория кешбэка.

Наши пользователи давно просили запустить кредитную карту, которая больше направлена на длительные покупки. Мы посмотрели на рынок, увидели банальные предложения и развили концепцию карты, которая подстроится под своего держателя. В результате получилась “Удобная карта”, которая точно понравится тем, кто периодически совершает крупные покупки и хотел бы платить за них в рассрочку до полугода.

Тех, кто уже активно пользуется кредиткой, заинтересует, наверное, наша приветственная ставка 11,9%. Такая низкая ставка позволит комфортно погашать задолженность даже за пределами льготного беспроцентного периода».