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Корпоративные новости на “Ъ FM”

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ПСБ признан лидером по приросту активов среди десяти крупнейших российских банков, подсчитало агентство «РИА Рейтинг». По состоянию на 1 января 2021 года активы ПСБ увеличились почти на 27% год к году — до 2,8 трлн руб. При этом прирост активов по банковскому сектору в целом составил 16,9%. Основной источник роста активов банка — кредитование. За 2020 год кредитный портфель ПСБ увеличился на 37% — до 1,47 трлн руб. С начала реализации новой стратегии ПСБ объем активов удвоился и превысил целевое значение на 2023 год, предусмотренное стратегией развития банка. Прибыль ПСБ за 2020 год выросла почти на 80%, составив 25,9 млрд руб., согласно отчетности МСФО.

Компания Dodo Brands, которая развивает три бренда («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42»), планирует выйти на IPO в начале 2024 года. На бирже планируется привлечь $50-100 млн. Dodo Brands намерена достигнуть не менее $30 млн EBITDA через три года. Выручка сети в прошлом году выросла на 27% по сравнению с предыдущим годом и превысила 25,5 млрд руб. ($356 млн).

Google обещает усложнить отслеживание пользователей в рекламных целях. С прекращением поддержки сторонних cookie-файлов компаниям станет сложнее отслеживать поведение пользователей для таргетированной рекламы. Компания взяла курс на интернет-серфинг, ориентированный в первую очередь на конфиденциальность. Сейчас, согласно исследованиям, 72% пользователей в интернете чувствуют, что почти все их действия отслеживаются.

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