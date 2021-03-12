Кулинарная мысль стремится к универсализму. Даже самую разнообразную и изобретательную французскую поварскую школу можно свести к гегемонии одного приема — «возьмите 200 граммов сливочного масла».

Разумеется, всякое обобщение хромает. Но это не отменяет истинности большинства из них. Как русское «это грешно употреблять помимо водки», которому можно предъявлять всякие претензии — от развесистой клюквы до несоответствия современным реалиям, однако в целом, если брать соленый рыжик, белый груздь, астраханский залом, бараний бок с кашей, малосольный огурец, суточные щи и московский борщ, справедливость апелляции к греху не вызывает сомнений.

Я не буду продолжать бесконечный список национальных гастрономических обобщений. Всякий желающий сам может додумать эту нехитрую мысль и представить свой список доказательств или опровержений. В конце концов, мы живем в эпоху, когда экспертное мнение должно быть проверено мнениями черт знает кого. И это правильно, потому что миллиард китайцев не может ошибаться. И то же можно сказать про нацию меньшего масштаба.

Например, про японцев.

Их превозносят как ценителей всей и всяческой индивидуальности, певцов трепещущих цветов и исчезающих мгновений. Однако в регулярной практике этого народа, как и любого другого, мы найдем немало универсальных истин. Одна из них называется терияки.

Терияки — это смесь соевого соуса, рисового вина (и/или уксуса), сахара или меда, универсальный маринад, который подходит вообще ко всему.

Собственно, запах и вкус японской стряпни, если отнестись к нему максимально обобщенно,— это и есть запах и вкус терияки.

И это одновременно весьма радикальный способ изменить вкусовые и ароматические характеристики исходного продукта (мяса, рыбы или овощей), но при этом направить их по вектору довольно общепонятному. И если, скажем, свиной бульон тонкоцу — это материя, в сущности, дискуссионная — кому-то он нравится, кто то находит его умами недостаточно внятным, а цвет мутным,— то у терияки с непониманием проблем никогда не возникает. Не зря курица и лосось в этом маринаде — одно из самых повсеместно распространенных блюд на больших банкетах и фуршетах, то есть на территориях, где от еды требуется универсальность и точность высказывания.

Делается это курино-лососевое обобщение так.

50 мл слабосоленого соевого соуса надо смешать со столовой ложкой меда и 100 мл рисового вина (в случае использования рисового уксуса надо развести столовую ложку уксуса в половине стакана воды или бульона — куриного, например, или даши). Также можно добавить немного цедры цитрусовых (лимон, лайм, апельсин или юзу) и немного растительного масла.

Нарезать курицу и/или лосося кубиком размером 3 на 3 см и замариновать их в терияки на полчаса.

После чего отправить в духовку, разогретую до 180 градусов),— курицу на восемь минут, а лосося на четыре.

Этот рецепт — прекрасная иллюстрация извлечения бесконечно большого из бесконечно малого, одно из самых исчерпывающих высказываний о мире и его сущности в человеческой истории. И что немаловажно — одно из самых съедобных и получающихся вообще у всех.

Терияки 1 Куриные бедра без кости (500 г) 2 Лосось филе (500 г) 3 Соевый соус слабосоленый (50 г) 4 Рисовое вино (100 мл) 5 Мед (1 столовая ложка) 6 Опционально можно добавить цедру цитрусовых, куриный или рыбный бульон, рисовый уксус и сахар

Алексей Зимин — главный редактор сайта «Афиша-Еда»