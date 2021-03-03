В Краснодаре 86-летней пенсионерке вернули отобранную «черными риелторами» квартиру

В Краснодаре суд вернул 86-летней пенсионерке (инвалиду 1 группы) квартиру, которой ее лишила банда «черных риелторов».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани, в октябре 2020 года женщине пришла квитанция за коммунальные услуги, но собственником квартиры был указан другой человек. Выяснилось, что якобы квартира была продана несколько месяцев назад. Однако пенсионерка утверждала, что не совершала никаких сделок. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в Краснодаре действует банда «черных риелторов».

Как писал “Ъ-Кубань”, после обращения пенсионерки были выявлены еще четыре факта лишения жилья одиноких граждан, возбуждены уголовные дела. В Первомайский и Октябрьский районные суды Краснодара направлены исковые заявления о признании недействительными договора купли-продажи недвижимости. Первое рассмотрение провел Октябрьский райсуд, удовлетворив исковые требования прокурора и вернув жилье 86-летней женщине.

Наталья Решетняк