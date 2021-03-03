В Петербурге за прошлый год онлайн-продажа товаров для дома выросла в пять раз

За прошлый год онлайн-продажи товаров для дома в Петербурге выросли в пять раз, до 427 млн рублей. Траты петербуржцев в интернет-магазинах одежды выросли в три раза, до 442 млн рублей. Об этом говорится в исследовании потребительской активности россиян банком ВТБ.

Рост онлайн-оборота произошел у кафе ресторанов, в 2,6 раза. При этом продажи электроники и техники через интернет прибавили 31% и составили 405 млн рублей.

Онлайн-траты жителей страны в 2020 году, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, превысили 200 млрд рублей. При этом россияне продолжили оплачивать услуги и товары через интернет даже после снятия ограничений.